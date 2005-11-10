Ruocco rinnova con il Mantova, in Serie C potrebbero esserci due panchine a rischio

Si è da poco concluso il sabato di Serie C, con le prime gare dell'8ª giornata che si sono concluse un paio di ore fa (CLICCA QUI per il punto); domani, invece, la chiusura definitiva del turno. Che potrebbe portare diverse sorprese, che si riverseranno poi sulle prossime gare.

La sconfitta di qualche ora fa sul campo del Sorrento ha creato molto malumore in casa Casarano, e, nonostante la classifica non sia pessima, sono in corso riflessioni sulla posizione del tecnico Vito Di Bari, che era già sotto osservazione dalla scorsa settimana; la proprietà e la dirigenza si sono prese una notte di riflessione, domani la possibile scelta, e niente è scontato. Difficile anche far pervenire delle sensazioni. E c'è chi ha parlato anche di possibili "pensieri negativi" sulla panchina della Casertana, caduta sul campo della Cavese: che si inizi a mettere in discussione l'allenatore Vinicio Espinal? Lo stesso, è stato molto laconico in conferenza stampa: "Progetto fallito? Questo non lo stabilisco io, è la società che decide e se crede ancora nel sottoscritto oppure no".

Giornata invece tendenzialmente di riposo per la Serie B, anche se comunque una novità - non troppo novità a onor del vero, era nell'aria - si è avuta: Francesco Ruocco ha prolungato il suo accordo con il Mantova, fissando la nuova scadenza al 2029.