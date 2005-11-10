Un talento al giorno, Luis Pacheco: la prossima pepita del Palmeiras

Il Palmeiras si conferma fucina di talenti: a 18 anni Luis Pacheco sta iniziando a far parlare molto di sé. Centrocampista difensivo destro di un metro e ottanta, il nativo di Lajeado ha fatto il suo esordio nella Série A brasiliana nel 2025. Fresco di promozione in prima squadra sotto la guida del tecnico portoghese Abel Ferreira, Pacheco vanta già 6 presenze (105 minuti complessivi) nella massima divisione, l'ultima delle quali lo scorso 12 settembre contro il San Paolo (23 minuti in campo). Nazionale verdeoro, ha partecipato alla Coppa del Mondo Under-17 2025 disputata in Qatar, chiusa al quarto posto, prima di essere inserito quest'anno nella selezione Under-20.

Caratteristiche tecniche

E' quello che i Brasile viene definito 'volante': si distingue per solidità, lettura del gioco e capacità di recuperare palla. Dinamico e disciplinato, unisce intensità a una buona tecnica di base e visione, profilandosi come un mediano moderno e completo, ideale per il sistema di Abel Ferreira.

Nome: Luis Pacheco

Data di nascita: 2 febbraio 2008

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Palmeiras

Assomiglia a: Emerson

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