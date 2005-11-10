Palmeiras fucina di campioni, adesso potrebbe essere il turno di... Pacheco: PSG attento

Ormai da diversi anni il Palmeiras si è imposto come una vera e propria fucina di campioni ceduti a peso d'oro. Estêvão (ceduto per 61,5 milioni di euro al Chelsea), Endrick (60 milioni al Real Madrid), Allan (40 milioni al Manchester City), Vitor Reis (35 milioni al Manchester City), Gabriel Jesus (32 milioni al Manchester City) e Richard Rios (30 milioni al Benfica) rappresentano solo gli esempi più eclatanti di questi gioielli cresciuti in casa e spediti in Europa giovanissimi. Una tendenza destinata a non fermarsi: l'ala sinistra sedicenne Eduardo Conceição è oggi considerata uno dei prospetti più brillanti del Verdão, ma non è l'unico.

Pacheco potrebbe essere il prossimo grande addio

A 18 anni, anche Luis Pacheco sta iniziando a far parlare molto di sé. Centrocampista difensivo destro di un metro e ottanta, il nativo di Lajeado ha fatto il suo esordio nella Série A brasiliana nel 2025. Fresco di promozione in prima squadra sotto la guida del tecnico portoghese Abel Ferreira, Pacheco vanta già 6 presenze (105 minuti complessivi) nella massima divisione, l'ultima delle quali lo scorso 12 settembre contro il San Paolo (23 minuti in campo). Nazionale verdeoro, ha partecipato alla Coppa del Mondo Under-17 2025 disputata in Qatar, chiusa al quarto posto, prima di essere inserito quest'anno nella selezione Under-20.

"Abel ha avuto un ruolo molto importante in questo processo. È un allenatore che dà spazio ai giovani e si impegna a guidarli nel modo migliore", ha raccontato Pacheco ai microfoni di Itatiaia, media partner di CNN Brasil, prima di svelare le sue ambizioni. "Il fatto di essere ogni giorno con lui e con tutto lo staff rappresenta un apprendimento immenso per me. Il rapporto è ottimo. Sia lo staff che i giocatori mi hanno accolto benissimo e cercano di dare una grande mano ai più giovani. I più esperti si fermano a parlare, a dare consigli e a rassicurare chi arriva. Questo facilita enormemente l'adattamento. Sono arrivato giovanissimo e da allora seguo tutto questo percorso di formazione nel club; sono molto grato al Palmeiras per tutto ciò che mi sta dando".

Nonostante le lusinghe di mercato, il Palmeiras fa muro, almeno per il momento. Secondo quanto riportato da Terra, Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk starebbero seguendo il giocatore con grandissima attenzione. I parigini hanno già fatto del Brasile un terreno di caccia privilegiato (con gli arrivi di Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo), mentre il club ucraino è un vero specialista nel tesseramento di giovani talenti brasiliani, vantandone ben 15 in rosa.