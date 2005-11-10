Un talento al giorno, Nikola Simic: il gigante serbo che fa sperare il movimento

Tra i coinvolti nell'ultima tornata di Nazionali in Nations League c'è anche Nikola Simic, nato il 30 marzo 2007 a Ub: il serbo è un difensore centrale del Partizan Belgrado. Cresciuto nel settore giovanile del club bianco-nero, ha esordito in SuperLiga a meno di 18 anni e si è rapidamente imposto come titolare, collezionando decine di presenze e anche gol. Ha percorso tutte le nazionali giovanili serbe e, fresco di esordio con la Nazionale maggiore nel 2026, è già considerato uno dei talenti più solidi della sua generazione.

Caratteristiche tecniche

Parliamo di un centrale difensivo alto 1,92 m, destro naturale. Si distingue per presenza fisica, anticipo e capacità di costruzione dal basso. Solido nei duelli aerei e aggressivo nei contrasti, unisce maturità tattica a buona tecnica, profilandosi come un difensore moderno e completo per il Partizan e la Serbia.

Nome: Nikola Simic

Data di nascita: 30 marzo 2007

Nazionalità: serbo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Partizan Belgrado

Assomiglia a: Nemanja Vidić

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