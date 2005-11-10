Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Frosinone-Parma:

Come arriva il Frosinone

Alla vigilia della sfida contro il Parma allo stadio Benito Stirpe, in casa Frosinone restano pochissimi dubbi sulle scelte di formazione di mister Massimiliano Alvini. Il nodo principale riguarda l'assetto tattico da opporre ai ducali. Il tecnico canarino sembra intenzionato a tornare al 4-2-3-1 dove in difesa tornerebbe Gabriele Bracaglia, dopo il turno di squalifica scontato contro il Milan. Linea di difesa completata da Oyono, e al centro due tra Calvani, Monterisi e Cittadini. In mediana spazio a Calò e Masini, attualmente in vantaggio nel ballottaggio su Cichella. Sulla trequarti pronti Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle di Tomas Bobcek, atteso alla sua prima presenza dal primo minuto. Se invece Alvini decidesse di tenersi lo slovacco come carta da giocare a gara in corso sarebbe nuovamente 3-4-3 come a San Siro con Schmid falso nove e a centrocampo uno tra Bracaglia e Tchato sulla corsia di sinistra. (da Frosinone, Stefano Martini)

Come arriva il Parma

L’emergenza in difesa viene risolta dai ritorni di Diego Carlos e Ndiaye, con quest’ultimo pronto a riprendersi il posto da titolare come braccetto sinistro. Confermati Troilo al centro e Delprato alla sua destra, a completare il terzetto a difesa della porta di Daffara. In cabina di regia Sierro viene insidiato dal rientro di Nicolussi Caviglia, ma per una partita così delicata Gilardino si affiderà alle sue certezze. Proprio per questo Keita è sicuro del posto, mentre la titolarità di Fabbian scricchiola al cospetto di Bernabé, pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Sulle corsie esterne il punto fermo è Valeri a sinistra, mentre a destra spazio al ballottaggio tra Britschgi e Cremaschi. In attacco Gilardino si affiderà ancora alla fisicità di Elphege, ma rimane aperto il dubbio tra Lontani e Touré, con quest’ultimo che finora è stato sempre (o quasi) preferito. (da Parma, Edoardo Mammoli)