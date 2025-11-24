Pulisic-Maignan: sogno Milan. Corriere della Sera in prima: "Inter sprecona e sfortunata"
"Inter sprecona e sfortunata. Pulisic-Maignan: sogno Milan": così il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi sulla vittoria per 1-0 del Milan in casa dell'Inter. Grazie a un gol del solito Pulisic e a un calcio di rigore parato da Maignan a Calhanoglu, Allegri batte Chivu e lo scavalca in classifica, portandosi al secondo posto insieme al Napoli.
Davanti c'è la Roma di Gasperini che ha vinto per 3-1 in casa della Cremonese con due punti in più. Ennesimo scontro diretto perso dall'Inter in questa stagione, ennesimo successo invece per il Milan che si gode la vittoria nella stracittadina, il sorpasso sui cugini e il 2° posto in Serie A.
