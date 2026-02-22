Sconfitta blucerchiata, Il Secolo XIX: "Ko a Mantova, Samp tradita dai vecchi vizi"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Secolo XIX riserva uno spazio ad una delle due formazioni di Genova. Nello specifico alla Sampdoria, che cade dopo aver conquistato 10 punti nelle precedenti 4 partite. Di seguito il titolo scelto dal quotidiano per parlare della formazione doriana: "Ko a Mantova, Samp tradita dai vecchi vizi".

Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato Gregucci al termine del match: "Fa male, malissimo! Dopo un buon primo tempo abbiamo sbagliato la gestione del secondo. Quindi abbiamo aperto la partita, non dovevamo farlo. Abbiamo commesso degli errori che ci hanno costato il risultato. Dovevamo fare meglio la seconda frazione, non è stato così e come detto abbiamo rimesso il risultato. Nel primo tempo c’erano anche situazioni dove potevamo cercare il raddoppio, avevamo creato i presupposti per essere pericolosi! Poi abbiamo preso il gol dell’1-1 e allargato le maglie, ci siamo esposti. Dovremo far tesoro di questa gara".