Le cifre di Moreira al Milan. Il 25% oltre i 100 milioni andrebbe allo Strasburgo

Diego Moreira è uno dei più grandi acquisti del Milan a livello economico. A comunicare le cifre ufficiali ci ha pensato Calcio e Finanza che spiega come l'esterno sia costato 51.282.051 euro, senza bonus.

Il secondo acquisto più caro di sempre

In estate il Milan ha preso i due giocatori più costosi della sua storia. Il primo è Gonçalo Ramos, il secondo appunto Moreira, sorpassando Rafa Leao. Ci sono pure i bonus, per il rendimento a quelli di squadra oppure quello per il rinnovo. E c'è una percentuale sulla futura rivendita. In caso arrivi a 10 fra assist e gol ci saranno 2 milioni di euro, una tantum. Un milione se Moreira arriverà a 15 presenze da titolare per 45 minuti.

Qualora dovesse rinnovare, ecco che lo Strasburgo prenderà altri 2 milioni. Il tetto massimo del numero dei rinnovi è due, per quattro milioni di euro. Poi c'è la qualificazione Champions, altro milione, ma con un minimo di minuti giocati di duemila. Se dovessero raggiungere l'Europa League, ecco che sarebbero solamente 256 mila. In caso di vittoria del campionato, 1,5 milioni. Infine, se Moreira dovesse essere venduto a più di 100 milioni di euro, il 25% della cifra eccedente i 100 andrebbe allo Strasburgo. Di fatto è un affare che potrebbe anche arrivare a sfiorare i 70 milioni.