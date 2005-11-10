Juventus, dalla Bosnia il campanello d'allarme: problema muscolare per Alajbegovic, salta la Polonia
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Simone Bernabei
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05.10.2026 14:55Serie A
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Kerim Alajbegovic non prenderà parte alla sfida di questa sera della sua Bosnia contro la Polonia. Lo racconta in queste ore il portale reprezentacija.ba, che spiega come il calciatore della Juventus abbia accusato un problema muscolare.
Per il giocatore bosniaco non si tratterebbe comunque di niente di grave, anche se ovviamente ulteriori approfondimenti strumentali saranno effettuati al rientro a Torino. Stasera Alajbegovic sarà comunque sugli spalti per seguire dal vivo la sua Nazionale prima di fare rientro alla Continassa.
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