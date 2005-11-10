Pavlovic a Casa Milan: il difensore rinnoverà con i rossoneri fino al 2031

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Pavlovic a Casa Milan: il difensore rinnoverà con i rossoneri fino al 2031TMW
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Ivan Cardia
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Oggi alle 16:20Serie A
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13.10.2026 16:20Serie A
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Importante rinnovo di contratto per il Milan. Pochi minuti fa Strahinja Pavlovic ha infatti varcato la porta di Casa Milan, prossimo a firmare il proprio prolungamento.
Il difensore serbo, classe 2001 e arrivato in rossonero nel 2024, firmerà un nuovo contratto con scadenza al 30 giugno 2031.
Il Milan conferma così la centralità del giocatore, acquistato dal Salisburgo per 18 milioni di euro più 2 di bonus, pilastro difensiva sia con Massimiliano Allegri sia con il nuovo allenatore Ruben Amorim.
Fonte: Da Milano, Antonello Gioia
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