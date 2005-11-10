Chievo, con la Tritium uno spettatore speciale: Delneri torna per la prima volta a vedere i clivensi

Smaltite le scorie della prima sconfitta stagionale, arrivata alla 5ª giornata del campionato, il Chievo Verona è pronto a riprendere la sua marcia nel campionato di Serie D già a partire da sabato sera, quando allo stadio 'Aldo Olivieri' arriverà la Tritium: fischio di inizio del match fissato alle ore 20.45.

I veneti scenderanno in campo davanti a uno spettatore di eccezione.

Come si evince da comunicazioni societarie, per la gara contro la compagine lombarda, a Verona si rivedrà mister Luigi Delneri, che sarà ospite della società clivense e tornerà per la prima volta a vedere il Chievo. Un appuntamento con la storia insomma. Ricordiamo che la prima volta dell'allenatore con il Chievo è stata nell'estate del 2000, quando i gialloblù militavano in Serie B: arrivò subito la promozione in A - prima storica del club - e successivamente, nella stagione d'esordio in massima categoria. un quinto posto che valse la partecipazione alla Coppa UEFA. Le parti si salutarono poi nel 2024, per tornare insieme nella stagione 2006-2007.

La squadra di Didu chiamata a reagire.

C'è comunque ottimismo - circa il campo - per quel che riguarda il club. Parlando in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il Ds Luca Matteassi si è così espresso: "Il gruppo è composto da ragazzi giusti, perbene, che seguono il mister e sono tutti molto arrabbiati per questa sconfitta. Sin dal primo giorno si stanno impegnando al massimo per il bene del Chievo Verona e per raggiungere un obiettivo importante. È arrivata una sconfitta dopo sei partite ufficiali, di cui cinque vittorie, e oltretutto dopo una gara nella quale abbiamo creato tante occasioni e avuto il giusto atteggiamento. Quindi anche loro sono consapevoli della propria forza, devono semplicemente continuare a lavorare, facendo quello che hanno fatto finora, senza creare allarmismi".