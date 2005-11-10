"Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il Chievo 2001/2002 negli occhi": Delneri torna a Verona

In campo questa sera il Chievo Verona, che, dopo la prima sconfitta stagione arrivata nel precedente turno di campionato, è tornato a vincere: un risultato piuttosto rotondo quello maturato contro la Tritium, stesa 5-0.

Sugli spalti uno spettatore d'eccezione

Come aveva fatto sapere il club, in occasione della gara odierna, a Verona si sarebbe rivisto mister Luigi Delneri, ospite della società clivense: così è stato, l'allenatore è tornato per la prima volta a vedere il Chievo. Un appuntamento con la storia, che la società, mediante i social, ha ricordato con la frase "Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il Chievo del 2001/2002 in Serie A negli occhi"; perché ad attendere il tecnico c'era il club manager e presidente onorario dei gialloblù Sergio Pellissier. Due profili che hanno fatto la storia del Chievo. Delneri è stato poi omaggiato con una maglia personalizzata, consegnatagli in campo, punto dal quale ha salutato la tifoseria.

Delneri e il Chievo.

La prima volta dell'allenatore con i clivensi è stata nell'estate del 2000, quando i gialloblù militavano in Serie B: arrivò subito la promozione in A - prima storica del club - e successivamente, nella stagione d'esordio in massima categoria. un quinto posto che valse la partecipazione alla Coppa UEFA. Le parti si salutarono poi nel 2024, per tornare insieme nella stagione 2006-2007.