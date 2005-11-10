Rimodulato il calendario di Serie D per la Viareggio Cup: sosta anticipata al 21 febbraio
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
ieri alle 17:04Serie D
autore Claudia Marrone
05.10.2026 17:04Serie D
Modifiche in corso nel campionato di Serie D, che a febbraio vedrà rimodulato il proprio calendario per la Viareggio Cup, tra le cui partecipanti ci sarà anche la Rappresentativa di mister Giuliano Giannichedda.
Ecco la nota della Lega Nazionale Dilettnati:
"A seguito dello spostamento della Viareggio Cup nel mese di febbraio, il Dipartimento Interregionale ha rimodulato parzialmente il calendario della Serie D. Per consentire la partecipazione della Rappresentativa di mister Giannichedda al torneo in Versilia, il turno di riposo inizialmente previsto per il 7 marzo è stato anticipato al 21 febbraio. In virtù di questo cambio, la 25ª e la 26ª giornata si giocheranno il 28 febbraio e il 7 marzo".
Altre notizie Serie D
Oggi
Ieri
17:04 Serie D
Rimodulato il calendario di Serie D per la Viareggio Cup: sosta anticipata al 21 febbraio
15:04 Serie D
Mancano le condizioni minime per lavorare con dignità, l'Enna sospende le attività: la nota
sabato 3 ottobre
23:43 Serie D
"Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il Chievo 2001/2002 negli occhi": Delneri torna a Verona
venerdì 2 ottobre
14:18 Serie D
Chievo, con la Tritium uno spettatore speciale: Delneri torna per la prima volta a vedere i clivensi
11:51 Serie D
Niente Nuova Ternana per Corda: il dirgente ha ricevuto cinque anni di squalifica e inibizione
giovedì 1 ottobre