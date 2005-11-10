Oggi in TV, Nations League: dove vedere Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30Altre Notizie
autore Daniel Uccellieri
06.10.2026 05:30Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Ultima giornata di Nations League per questa sosta. Alle 15.00 Kazakistan-Isole Far Oer . Stasera alle 20.45 due grandi match: Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 6 ottobre.
15.00 Kazakistan-Isole Far Oer (Nations League) - SKY SPORT CALCIO
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO
20.45 Croazia-Spagna (Nations League) - CANALE 20, SKY SPORT UNO
20.45 Inghilterra-Repubblica Ceca (Nations League) - SKY SPORT ARENA
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Oggi in TV, Nations League: dove vedere Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca
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