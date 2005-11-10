L'Argentina si prepara all'ultima partita di Messi: l'omaggio gigante a Rosario è unico

L'Argentina si prepara a salutare Lionel Messi. Martedì 6 ottobre, nell'amichevole contro il Benin allo stadio Monumental di Buenos Aires, il fuoriclasse disputerà la sua ultima partita con la maglia dell'Albiceleste. Un appuntamento destinato a trasformarsi in una grande celebrazione per il capitano che ha accompagnato la Nazionale argentina ai successi più importanti degli ultimi anni. L'attesa coinvolge l'intero Paese e naturalmente anche Rosario, città natale del numero 10, dove è già comparso un enorme omaggio dedicato al suo addio.

A Rosario una maglia dell'Argentina di 30 metri per Messi

Nella città in cui Messi è nato è stata infatti installata una gigantesca maglia dell'Argentina lunga 30 metri. Sul retro campeggiano il numero "10" e una sola parola: "Merci", ovvero "Grazie". Un'immagine simbolica accompagnata da un messaggio che racconta il legame tra il campione e il suo Paese: "Grazie, Capitano. Ci hai dato tutto. Ci hai fatto credere di nuovo, sognare l'impossibile e ci hai regalato momenti indimenticabili che ci accompagneranno per tutta la vita".

Il messaggio per Messi: "Non siamo pronti a lasciarti andare"

L'omaggio prosegue guardando a quello che rappresenterà il dopo-Messi per il calcio argentino: "Niente sarà più come prima. Non siamo pronti a lasciarti andare, ma ti seguiremo ovunque tu vada". Parole che anticipano l'atmosfera prevista al Monumental per la sfida con il Benin. Quella di martedì sarà una serata interamente dedicata al capitano dell'Albiceleste, con il pubblico argentino pronto ad accompagnarlo per l'ultima volta in campo con la maglia della Nazionale. Rosario ha già cominciato a salutarlo a modo suo, trasformando il numero 10 in un gigantesco simbolo di gratitudine.