Arsenal, la storia con Arteta continua: il tecnico spagnolo ha prolungato fino al 2030

Arsenal-Arteta avanti insieme. Proprio in questi minuti il club londinese ha annunciato di aver prolungato il contratto con il tecnico spagnolo fino al giugno del 2030.

Il comunicato

Questa la nota comparsa sul sito dei Gunners: "Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l'Arsenal.

Il nuovo accordo rispecchia la nostra convinzione condivisa che i progressi compiuti e il successo della scorsa stagione rappresentino l'inizio di un periodo speciale nella nostra storia. La scorsa stagione Mikel è diventato il nostro settimo allenatore a vincere il titolo, conquistando il nostro quattordicesimo campionato. Si è trattato del nostro quarto titolo di Premier League e del primo dopo 22 anni. Insieme, restiamo concentrati sul consolidamento di questo successo, sulla competizione per i trofei più importanti in modo sostenibile e sul continuo rafforzamento del profondo legame tra il club e i nostri tifosi".

Le parole di Arteta

All'interno del comunicato è possibile leggere anche le parole dello stesso Arteta: "È un privilegio legare il mio futuro al club e continuare a lavorare con persone eccezionali che desiderano il meglio per l'Arsenal. Questo club è unico, per il suo carattere e per le emozioni che ti trasmette, e mi sento privilegiato che il nostro percorso insieme continuerà. Abbiamo già instaurato un legame speciale e creato ricordi che dureranno per sempre, e la cosa entusiasmante è che questo è solo l'inizio di ciò che possiamo realizzare insieme. Sono estremamente grato a Stan e Josh per la loro fiducia e il loro supporto, e mi sento onorato di guidare questo club in un periodo così speciale dei suoi 140 anni di storia. Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Sento l'amore e il rispetto dei nostri fantastici tifosi, e loro ricambiano con il mio e il nostro".