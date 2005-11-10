Arteta-Arsenal, avanti insieme fino al 2030: "È un privilegio legare il mio futuro al club"

Mikel Arteta continuerà a guidare l'Arsenal ancora a lungo. I Gunners hanno blindato il proprio manager fino al 2030. Il tecnico spagnolo, sui canali del club inglese, ha commentato così il rinnovo:

"È un privilegio legare il mio futuro al club e continuare a lavorare con persone eccezionali che desiderano il meglio per l'Arsenal. Questo club è unico, per il suo carattere e per le emozioni che ti trasmette, e mi sento privilegiato che il nostro percorso insieme continuerà. Abbiamo già instaurato un legame speciale e creato ricordi che dureranno per sempre, e la cosa entusiasmante è che questo è solo l'inizio di ciò che possiamo realizzare insieme. Sono estremamente grato a Stan e Josh per la loro fiducia e il loro supporto, e mi sento onorato di guidare questo club in un periodo così speciale dei suoi 140 anni di storia. Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Sento l'amore e il rispetto dei nostri fantastici tifosi, e loro ricambiano con il mio e il nostro".