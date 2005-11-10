Arteta rinnova con l’Arsenal: stipendio da top mondiale, guadagnerà più di tutti

Il matrimonio tra Mikel Arteta e l’Arsenal continuerà ancora a lungo. Il club londinese ha ufficializzato ieri il rinnovo del tecnico spagnolo, che ha prolungato il proprio contratto con i Gunners fino al 2030, sette anni dopo il suo arrivo sulla panchina dell’Emirates Stadium.

Una conferma arrivata dopo una stagione straordinaria, chiusa con la conquista della Premier League e con la finale di Champions League persa soltanto all’ultimo atto. Risultati che hanno permesso ad Arteta di ottenere anche un importante riconoscimento economico: secondo quanto riportato dal Times, l’ex centrocampista ha firmato un nuovo accordo quadriennale con un ingaggio annuale da circa 29,5 milioni di euro, cifra nettamente superiore rispetto ai precedenti 18,4 milioni percepiti. Un aumento che lo proietta tra gli allenatori più pagati al mondo.

Il nuovo stipendio di Arteta supera anche quello che Pep Guardiola percepiva sulla panchina del Manchester City, stimato intorno ai 24,4 milioni di euro a stagione. Una scelta che conferma la centralità del tecnico spagnolo nel progetto dell’Arsenal: dopo aver riportato il club ai vertici del calcio inglese e internazionale, Arteta è diventato il simbolo della rinascita dei Gunners, che ora puntano a costruire un ciclo vincente ancora più lungo sotto la sua guida.