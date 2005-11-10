Terzino in Atletico-Barça, De Jong a Flick: "Sono un centrocampista. Non sarà così a lungo"

Frenkie de Jong, in ritiro con i Paesi Bassi, non ha perso tempo. Il centrocampista di 29 anni, che ha dovuto attraversa una serie di infortuni a falcidiarne la carriera, ha inviato un messaggio diretto al suo allenatore del Barcellona (Hansi Flick) dopo essere stato utilizzato come terzino destro durante la vittoria contro l'Atletico Madrid (2-1) al Metropolitano.

Puntualizzazione

"Se l'allenatore mi chiede di giocare in difesa, lo farò, ma non sarà così a lungo termine", l'avvertimento lanciato a ESPN. "Tutti sanno che sono un centrocampista. Lo hanno fatto altri allenatori. All'Ajax, e a volte anche al Barcellona, con Koeman in un momento, e con Xavi diverse volte", ha ricordato De Jong. In una situazione di emergenza per numerosi infortuni nel pacchetto arretrato, Flick ha dislocato il centrocampista olandese appunto sulla fascia destra per coprire un buco.

Risposta alle critiche

C'è chi mette in discussione il suo rendimento, ma per De Jong molti tifosi non valutano a sufficienza il suo contributo perché si concentrano troppo sulle statistiche. "La gente non guarda le partite con regolarità. Pochi sono quelli che seguono i novanta minuti completi. Non capiscono veramente il gioco, né si rendono conto di ciò che accade sul terreno di gioco, o del motivo delle decisioni che vengono prese", ha affermato. "Il modo più facile per valutare un giocatore è, ovviamente, guardare se segna o fa assist. Nel mio caso, questi numeri sono molto inferiori, ovviamente".

Precisazione "fisica"

Infine, il giocatore del Barcellona ha anche voluto rassicurare sulle sue condizioni fisiche dopo i problemi che hanno condizionato la sua continuità. "Mi sento bene e forte, ho solo bisogno di recuperare il ritmo di gioco". Mentre ora, in Nazionale, c'è chi si domanda se possa reggere 90 minuti: "Vedremo. Mi sento bene". Ora gli impegni internazionali contro Grecia e Germania in Nations League, sotto la guida di Xavi, potrebbero risultare come obiettivo per ritrovare il suo livello migliore.