Barcellona, Flick rinuncia a Raphinha e lancia Gabriel Jesus: "Ha lavorato duro, è il suo momento"

L'infortunio rimediato da Raphinha apre le porte a una grande chance per Gabriel Jesus. In vista della prossima sfida di Liga contro il Getafe, l'allenatore del Barcellona Hansi Flick ha confermato che l'attaccante brasiliano, arrivato in estate dall'Arsenal, ha ottime possibilità di partire dal primo minuto. "Questa è l'idea, che possa essere titolare. È migliorato molto da quando è arrivato ed è molto forte dentro l'area. Si è allenato duramente in queste ultime settimane, mi è piaciuto molto ed è pronto", ha dichiarato il tecnico tedesco in conferenza stampa.

Gabriel Jesus, che finora ha collezionato 2 gol in 4 presenze stagionali pur totalizzando appena 41 minuti complessivi in campo, è chiamato a sfruttare al meglio questa vetrina per imporsi nello scacchiere blaugrana.

Tegola Raphinha: stop precauzionale per le sfide con Getafe e Galatasaray

Il forfait di Raphinha rappresenta un duro colpo per i catalani, reduci da un avvio di stagione in cui l'esterno ex Leeds aveva fatto registrare numeri impressionanti (14 gol e 3 assist in 8 partite). Durante gli impegni con la nazionale brasiliana, il giocatore ha rimediato un edema che, pur escludendo lesioni muscolari gravi, impone la massima cautela. "Gli esami hanno evidenziato qualcosa, non è un infortunio grave, ma dobbiamo essere prudenti perché l'anno scorso ha avuto tre infortuni e dobbiamo averne cura. Non sarà disponibile né domani né contro il Galatasaray", ha spiegato Flick.