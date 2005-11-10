Barcellona, occhi su Josh King del Fulham: il 19enne ha impressionato i blaugrana

Il Barcellona ha messo gli occhi su uno dei giovani più interessanti della Premier League. Si tratta di Josh King, talento 19enne del Fulham che sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più importante e che avrebbe attirato l'attenzione dei blaugrana.

King è riuscito ad imporsi come uno dei giovani più interessanti del campionato inglese. Dopo essersi guadagnato un posto da titolare nella scorsa stagione, il classe 2006 è diventato una pedina importante anche con l'arrivo di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Fulham.

Il Barcellona segue King: impressionante l'avvio di stagione

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club catalano è tra le società che stanno osservando con maggiore attenzione la crescita del giovane inglese. Il Barcellona sarebbe rimasto particolarmente colpito dal suo "straordinario inizio della nuova stagione".

King ha già segnato due gol nelle prime cinque partite di campionato, nonostante un avvio complicato del Fulham sotto la guida di Arbeloa. La sensazione è che il giocatore possa esprimere ancora maggiormente il proprio potenziale se inserito in una squadra ricca di calciatori di alto livello.

In questo senso, il calcio offensivo e spettacolare del Barcellona di Hansi Flick potrebbe rappresentare l'ambiente ideale per esaltare ulteriormente le sue qualità.

Non solo Barcellona: sulle tracce di King ci sono le big

Il Barcellona, comunque, non è il primo grande club ad aver messo gli occhi su King. Il giovane talento del Fulham è considerato un potenziale campione già da diversi anni e in passato è stato accostato anche a Chelsea, Liverpool e Manchester United.

Il suo rendimento ha inevitabilmente attirato l'attenzione di numerosi club europei. Tra le società interessate vengono citate anche Inter, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Lipsia, anche se al momento non sembrerebbero avere grandi possibilità di spuntarla.

La corsa a King è dunque destinata ad animarsi, con il Barcellona che si è già mosso per osservare da vicino la crescita del 19enne. E se il talento del Fulham dovesse continuare su questi livelli, il suo nome potrebbe diventare uno dei più contesi nei prossimi mercati.