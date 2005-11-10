Bilic su Cucurella: "Chi non si arrabbia quando non gioca nella tua squadra? È un provocatore"

E' montata la polemica, in Croazia, per il rosso a Ivan Perisic nella gara di ieri sera di Nations League contro Spagna. Con la formazione croata in vantaggio, Cucurella avrebbe accentuato un contatto con l'attaccante del PSV poi espulso. Un atteggiamento che non è piaciuto per nulla al pubblico di casa, il quale ha iniziato a fischiare copiosamente il terzino del Real Madrid per il resto della partita, poi ribaltata dalle Furie Rosse che si sono imposte per 1-2.

Intervenuto nel post partita, Cucurella ha ribadito come il rosso fosse sacrosanto perché il tocco di Perisic era netto: "Credo che il secondo giallo per Perisic fosse solare, c'è stato un contatto netto. Nulla da dire, capisco che loro stessero difendendo gli interessi della propria squadra. L'importante è essere riusciti a portare a casa un'altra vittoria, nonostante un avvio leggermente sottotono".

Sulla questione è intervenuto anche il CT della Croazia Slaven Bilic: "Chi non si arrabbia con Cucurella quando non gioca nella tua squadra? È un grande giocatore, lo ammiro per quello che fa in campo e per la storia di suo figlio. Difende la sua squadra con tutto se stesso, ma ovviamente spesso provoca".