Jurgen Klinsmann è intervenuto sul caos generato dalle dichiarazioni di Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge riguardo la posizione di Jamal Musiala. Esternazioni che hanno suscitato prevalentemente sconcerto per la totale mancanza di tatto in una situazione particolarmente delicata che riguarda il giocatore, le cui condizioni di salute hanno fatto sorgere enormi dubbi su un suo ritorno ai massimi livelli.

Il Bayern valuta il decurtamento dell'ingaggio di Musiala

Ricordiamo che Hoeness in merito dichiarò: "Immaginate se il Bayern Monaco mettesse oggi in discussione il suo contratto e dicesse: quello che è attualmente in grado di offrire non corrisponde più a quanto previsto dall'accordo". Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza ed ex presidente del club, ha ammesso che la situazione non può essere ignorata: "Dovremo parlare con la famiglia, con il giocatore e soprattutto con i suoi rappresentanti. Cifre di questo livello non sono più ipotizzabili, mi dispiace dirlo".

Klinsmann difende Hoeness e Rummenigge

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Klinsmann ha commentato queste dichiarazioni così: "Penso che in parte dipenda dalla cultura tedesca. Siamo noti per dire a volte alle persone in modo molto diretto ciò che proviamo in un dato momento. È così che comunichiamo. È nel nostro DNA". L'ex leggenda dei bavaresi ha poi aggiunto su Hoeness e Rummenigge: "Non intendono fare del male a Jamal Musiala e non vogliono danneggiarlo in alcun modo. Potrebbero essere un po' frustrati e preoccupati, ma non hanno cattive intenzioni".