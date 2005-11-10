Choupo-Moting al Bayern è uno scenario realistico. Il camerunese sarà svincolato da gennaio
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:26Calcio estero
autore Gaetano Mocciaro
28.11.2026 16:26Calcio estero
I bavaresi hanno perso per diversi mesi Kane e Saibari e sono in emergenza per il ruolo di punta centrale. E pensano a un cavallo di ritorno
Prende quota il nome di Eric-Maxim Choupo-Moting per l'attacco del Bayern Monaco. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso, quello del camerunese, attualmente in MLS a New York Red Bulls.
Secondo quanto riporta la Bild attraverso il podcast "Bayern-insider" con l'assenza di Harry Kane e Ismael Saibari per diversi mesi c'è necessità di avere un giocatore pronto e Choupo-Moting conosce già i meccaniscmi di casa Bayern. Inoltre è una soluzione a costo zero, poiché dal 1° gennaio sarà ufficialmente svincolato.
37 anni, Choupo-Moting ha vestito la maglia dei bavaresi dal 2020 al 2024 segnando 38 reti in 122 partite.
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