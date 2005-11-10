Il Manchester United è ormai irriconoscibile. Da una delle squadra alfa del calcio mondiale si è trasformato in un club per il quale perdere partite in serie è diventata tristemente la normalità.

Una società che ha ormai perso la sua identità e il suo stile e, ad essere convinti per primi, sono coloro che quello stemma ce l'hanno tatuato sul cuore. Tra questi Gary Neville, ex capitano dei Red Devils e ora opinionista per Sky Sport.

Dopo il ko di oggi per 0-4 contro il Brentford, ha dichiarato: "Stiamo assistendo all'annientamento del Manchester United. Pensavo che lo United avrebbe fatto meglio, ma sono stati massacrati, bullizzati, presi in giro in un modo incredibile e non c'è nessun posto dove nascondersi. Seguo lo United da 42 anni e non ricordo un momento in cui le cose siano andate così male come nel primo tempo".