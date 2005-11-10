Nessun caso, Lemina parla a Yamal: "Certo che so chi sei, il mio piccolo è pazzo di te"

Mario Lemina pone fine alla questione con Lamine Yamal. Il centrocampista del Galatasaray aveva ironizzato sul talento spagnolo prima del match di Champions contro il Barcellona, rivelando alle telecamere di non sapere chi fosse e questo aveva un po' divertito il 19enne, che per festeggiare il 4-1 di Istanbul ha postato sui social foto e video delle sue giocate, commentandole con "Mi conosce adesso?".

La replica di Lemina

L'ex Juventus ha voluto chiarire che nelle sue dichiarazioni non c'era niente di personale contro Yamal e ha condiviso una storia nella quale il classe 2007 posa con i suoi figli, scrivendo: "Naturalmente so chi sei, il mio piccolo è pazzo di te. Congratulazioni". Un pensiero anche al suo Galatasaray: "Continuiamo a combattere, torneremo più forti".