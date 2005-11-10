Farke non vuole esprimersi sul caso City: "Non spetta a me, io ho vinto solo una partita"

Mentre il mondo del calcio continua a discutere animatamente del verdetto di colpevolezza emesso contro il Manchester City, il tecnico del Leeds Daniel Farke ha scelto la strada della totale discrezione, rifiutandosi di unirsi al coro delle opinioni e ribadendo che la questione non lo riguarda direttamente.

L'equilibrio del tecnico del Leeds

"Non è un mio argomento. Ci sono persone più qualificate per parlare di questo", ha tagliato corto Farke in conferenza stampa. "Non spetta a me, non ero coinvolto nella lotta per il titolo in quegli anni. Ho vinto solo una partita con il Norwich, quindi non posso certo lamentarmi", ha aggiunto con la consueta ironia, concludendo in modo netto: "Non ha alcun senso che tutto il mondo parli di questa faccenda". Una presa di posizione misurata, la sua, che contrasta nettamente con il fiume di commenti e dichiarazioni arrivati da addetti ai lavori, rivali ed ex calciatori nelle ultime ore.