Eintracht Francoforte, l’aquila Attila è troppo vecchia. La PETA chiede il pensionamento

In Germania è scontro fra l’Eintracht Francoforte e l’associazione animalista PETA a causa dell’aquila reale Attila, simbolo e mascotte del club che da vent’anni prima di ogni gara casalinga fa il giro d’onore nello stadio sul braccio del falconiere di fiducia del club Norbert Lawitschka. La PETA però ne chiede il pensionamento sostenendo che il rumore e l’atmosfera dello stadio rappresentino uno stress eccessivo per l’animale che oggi ha 22 anni, un’età avanzata anche se in cattività la loro vita si aggira fra i 40 e i 50 anni (mentre in libertà è di 15-20 anni).

La posizione del club

L’Eintracht però non vede ragioni per interrompere questa tradizione molto amata dal pubblico nonostante la PETa abbia contattato più volte la società per parlare di questa questione. I dirigenti, come riporta la Bild sono però convinti che Attila stia bene e sia abituata alla presenza di persone e all’ambiente dello stadio fin dalla nascita. Il periodo di impiego è di circa mezz’ora e solo in occasione di vittorie o prestazioni particolarmente positive viene nuovamente prelevata dall’ampio recinto dove mangia e riposa per tornare in campo a festeggiare la squadra. La società sostiene inoltre di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e assicura che il benessere dell'aquila resta la priorità.

Cosa chiede la PETA

L’associazione animalista però non si limita solo a chiedere il pensionamento di Attila, ma anche che in futuro nessun’altra aquila venga utilizzata per il giro d’onore dello stadio proponendo come alternativa un’aquila-drone o un ologramma. Soluzioni che però non convincono l’Eintracht.