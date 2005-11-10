Real Madrid, sospiro di sollievo per Tchouameni: piccolo problema all'inguine
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 18:11Calcio estero
autore Tommaso Maschio
11.11.2026 18:11Calcio estero
Il centrocampista ha lasciato il ritiro della Francia ed è tornato a Madrid per svolgere i primi esami. Mourinho potrà contare su di lui per la sfida al Celta Vigo
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Nonostante abbia lasciato il ritiro della Francia, con cui dunque non prenderà parte né alla sfida di giovedì contro l’Italia né a quella contro la Turchia di domenica in Nations League, l’infortunio di Aurelien Tchouameni non preoccupa il Real Madrid.
Il punto sulle condizioni del francese
Come riferisce Cadena COPE il centrocampista è arrivato a Madrid nel primo pomeriggio e si è subito sottoposto ai primi accertamenti medici con lo staff del club della capitale che hanno evidenziato un piccolo problema all’inguine per il classe 2000 che dunque dovrebbe essere recuperabile per la gara contro il Celta Vigo in programma dopo la pausa per le nazionali. Un sospiro di sollievo per José Mourinho che dunque non dovrà rinunciare a uno dei suoi pilasti in mazzo al campo.
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