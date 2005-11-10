Giallo Mpasi della RD Congo, la FIFA si difende: "Reclamo inammissibile, non ci sono problemi"

Nelle scorse ore la FIFA si è nuovamente trovata al centro di una bufera mediatica dopo un'inchiesta condotta dal New York Times secondo la quale avrebbe accertato privatamente l'ineleggibilità di Lionel Mpasi, portiere della Repubblica Democratica del Congo che non avrebbe mai completato l'iter burocratico per il cambio di federazione dopo le giovanili in Francia.

Una violazione che avrebbe dovuto comportare la sconfitta a tavolino e che invece non ha impedito alla selezione africana di disputare e vincere lo spareggio decisivo contro la Giamaica, conquistando una storica qualificazione alla Coppa del Mondo dopo 52 anni di assenza.

La difesa di Zurigo: reclamo inammissibile e nessun caso

A fronte delle pesanti accuse e dell'attenzione mediatica generata dal caso, la FIFA è intervenuta ufficialmente per fare chiarezza e blindare la regolarità della competizione. Attraverso una nota diffusa da un proprio portavoce, l'organo di Zurigo ha seccamente smentito qualsiasi irregolarità, ribadendo la piena legittimità della presenza del giocatore sul terreno di gioco: "Non vi sono stati problemi di idoneità per le partite della Repubblica Democratica del Congo contro la Giamaica e per la successiva Coppa del Mondo FIFA 2026. Come già illustrato, la Commissione Disciplinare ha esaminato il reclamo presentato dalla Federcalcio nigeriana, giudicandolo inammissibile".