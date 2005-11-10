Inghilterra, Kane fa il record di presenze con Shilton: "Sono andato oltre le mie stesse aspettative"

Un'altra doppietta per Harry Kane con la maglia dell'Inghilterra che ieri, nel match vinto 3-0 contro la Repubblica Ceca, ha anche agganciato Shilton come recordman di presenze a 125. "È stata una serata perfetta per me personalmente e anche per la squadra", le parole dell'attaccante nella conferenza stampa post partita, che ha poi aggiunto: "Per me, è stata sicuramente una serata di grande orgoglio".

E ancora sul record di presenze: "È tra i momenti più importanti della mia carriera. Ci sono stati tanti traguardi significativi, ripensando al mio debutto con la nazionale inglese e a quanto fosse un sogno che si avverava, credo che questo vada persino oltre le mie aspettative più rosee. Essere arrivato a quota 125 è un privilegio immenso. Adoro partecipare a ogni ritiro della nazionale inglese, adoro giocare ogni partita e rappresentare il Paese nel miglior modo possibile. Stasera è stata una serata speciale".

Kane ha infine ribadito come l'obiettivo della Nazionale dei Tre Leoni sia quello di arrivare fino in fondo alla Nations League e sulla competitività della rosa ha aggiunto: "Ogni volta che hai minuti a disposizione, che siano 90 minuti, cinque minuti o qualsiasi altra cosa, fai del tuo meglio con quel tempo. Penso che lo vedrete da parte di tutti i giocatori della squadra, tutti vogliono farne parte, tutti vogliono essere in squadra. E questo non potrà che renderci migliori".