Anche lady CR7 attacca Jorge Jesus. Georgina: "Non so come possa avere il nome di Cristo"

La polemica che coinvolge Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus si arricchisce di un nuovo capitolo. A intervenire è stata Georgina Rodriguez, moglie dell’attaccante portoghese, che sui social ha condiviso una citazione attribuita a Sir Alex Ferguson. Nel messaggio, l’ex allenatore del Manchester United avrebbe criticato il commissario tecnico del Portogallo per aver convocato Ronaldo senza poi concedergli spazio in campo. Un contenuto che, però, si è rivelato privo di fondamento visto che non sono emerse fonti attendibili capaci di confermare che l'ex United abbia realmente pronunciato quelle parole.

L’attacco a Jorge Jesus

A corredo della pubblicazione, Georgina ha scelto di rivolgersi direttamente a Jorge Jesus con parole molto dure. "Non so come quest’uomo possa avere il nome di Cristo", ha scritto la compagna di Ronaldo, prima di cancellare rapidamente la storia dal proprio profilo Instagram. Il post originale, pubblicato dalla pagina Hispanic Sports Media, risulta invece ancora disponibile, anche se la presunta dichiarazione di Ferguson, come detto, non trova riscontri verificabili.

La famiglia fa quadrato

Il gesto di Georgina si inserisce in una serie di prese di posizione a sostegno di Cristiano Ronaldo. Anche Elma Aveiro, sorella del fuoriclasse portoghese, nei giorni scorsi si era espressa sui social in difesa del fratello. Una vicenda che continua quindi a far discutere, con il nome di Ronaldo al centro della scena anche fuori dal campo.