Inghilterra, prima volta per Jobe Bellingham con Jude: "Surreale. Il messaggio di Tuchel..."

Alla fine la riunione tra fratelli in Nazionale è diventata realtà. Jobe Bellingham è atterrato dritto nel raduno dell'Inghilterra al fianco di suo fratello Jude per un momento della loro carriera difficilmente paragonabile ad altri. Mentre ci sono altri esempi sparsi in giro per il mondo, tra Marcus e Khéphren Thuram (Francia), Sebastiano e Pio Esposito (Italia), come lo sono stati per anni Theo e Lucas Hernandez nei Bleus, oppure oggi Sergej e Vanja Milinkovic-Savic sono l'attuale spina dorsale della Serbia.

L'emozione forte

Il centrocampista classe 2005 ha ottenuto la sua prima convocazione nella squadra di Thomas Tuchel a seguito di prestazioni impressionanti con l'Inghilterra Under-21 e con il Borussia Dortmund (3 assist stagionali finora). Se scenderà in campo nelle imminenti partite di Nations League contro Croazia e Spagna, Jobe e Jude diventeranno la 22ª coppia di fratelli a giocare per l'Inghilterra. "Non posso ignorarlo, ma ovviamente con la presenza di Jude qui, è una sensazione fantastica per la famiglia", ha detto il piccolo di famiglia ai microfoni della FA (Football Association).

Il racconto

"È qualcosa di davvero speciale, a essere onesti. È un enorme valore aggiunto in cima a qualcosa che è già così speciale e grandioso. Essere convocato nell'Inghilterra è un sogno di per sé e sono stato così orgoglioso di avere l'opportunità di rappresentare l'Inghilterra in ogni fascia d'età", ha proseguito il più piccolo dei Bellingham. "Avere la possibilità e l'opportunità di rappresentare l'Inghilterra con mio fratello, è davvero difficile da esprimere a parole. Non ho davvero le parole. Penso che solo l'emozione potrebbe descriverlo e, si spera, se quel momento arriverà, vedrete molta emozione da parte delle persone, e sicuramente da parte della mia famiglia".

Quell'assist interno

Tuchel ha comunicato a Jobe la sua scelta settimana scorsa, rivelando che il fratellone Jude nonché trequartista del Real Madrid gli aveva consigliato di dare un'occhiata a suo fratello minore. "Sì, ovviamente ci speravo (nella telefonata), come farebbe qualsiasi giocatore. È un posto in cui aspiri ad arrivare, ma pensavo che probabilmente sarei stato con l'Under-21, cosa di cui sono comunque orgoglioso. Poi è successo giovedì scorso, mentre stavo tornando a casa dall'allenamento in macchina, e ho visto apparire un messaggio che diceva: 'Ciao Jobe, sono Thomas Tuchel'".

Non si è trattenuto

"Ero, come potete immaginare, felicissimo ed entusiasmato e poi, quando ho risposto alla chiamata più tardi, è stato del tutto surreale", ha svelato l'attuale centrocampista del Borussia Dortmund. "Non sai davvero cosa fare in quel momento, ma sei solo così contento e non riuscivo a smettere di sorridere. Mi sento davvero, davvero orgoglioso. Era qualcosa in cui speravo e sentivo che lo stavo rendendo un po' più possibile ogni settimana, partita dopo partita, quindi sì, sono davvero contento".