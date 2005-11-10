Francia, Zidane ne perde un altro: problemi all'inguine per Tchouameni, torna al Real Madrid

Piove sul bagnato nel ritiro della Francia guidata da Zinedine Zidane. Dopo i forfait del difensore juventino Pierre Kalulu e dell'attaccante interista Marcus Thuram, il commissario tecnico dei Bleus si trova costretto a rinunciare anche ad Aurelien Tchouameni.

Cos'è successo

Il centrocampista del Real ha dovuto abbandonare anticipatamente la sessione d'allenamento del martedì a Clairefontaine a causa di un infortunio all'inguine. Un problema fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare la selezione transalpina, ritornando con un volo diretto a Madrid per fare il punto della situazione con lo staff di José Mourinho.

Ancora...

Per il mediano 26enne si tratta di un ennesimo stop forzato con la maglia della propria Nazionale. Tchouameni aveva infatti già dovuto saltare il precedente raduno tra settembre e ottobre: in quell'occasione era stato lo stesso Zidane a preferire non rischiarlo, giudicando ancora troppo precoci i tempi per una sua convocazione visto il recente rientro dall'infortunio agli adduttori rimediato durante i Mondiali disputati negli Stati Uniti.