Mariano Diaz schianta l'Anaitasuna, Valencia forza 6 con Elliott: Coppa del Re, i risultati
Yvonne Alessandro
Finiscono qui le partite serali valide per i 64esimi di Coppa del Re. Nessun dubbio per l'Alaves, reduce da un buon campionato fino a questo momento ne LaLiga e capace di travolgere con sei reti contro l'Anaitasuna (terza divisione spagnola), dopo la doppietta di uno scatenato Mariano Diaz (ex Real Madrid).
L'Eibar supera i baschi di Pamplona mentre il Leganes da braccino corto passa al turno successivo, eliminando il Trival Valderas. Pioggia di gol ai danni del Tavernes, il Valencia rifila sei gol e l'ex Liverpool Harvey Elliott a figurare sul tabellino dei marcatori.
I risultati odierni di Coppa del Re
Anaitasuna - Alaves 1-6
Pamplona - Eibar 0-3
Amorebieta - Logrones 1-0
Mijas Las Lagunas - Jaen 1-2
Trival Valderas - Leganes 0-1
Tavernes - Valencia 0-6
*in neretto: qualificate ai 32esimi
Il programma dei 64esimi
Puertollano - Albacete (12 novembre, ore 18.30)
Navalcarnero - Betis (12 novembre, ore 18.30)
Tarancon - Levante (12 novembre, ore 18.30)
Salamanca - Celta Vigo (13 novembre, ore 21)
Portugalete - R.Union (18 novembre, ore 19)
Utebo - Sabadell (18 novembre, ore 19)
Alcoyano - Maiorca (18 novembre, ore 20)
Badajoz - Tenerife (18 novembre, ore 20)
Deportiva Minera - Cartegena (18 novembre, ore 20.30)
Reus - Barakaldo (18 novembre, ore 20.30)