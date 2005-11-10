Manchester City-PSG, le formazioni ufficiali: pioggia di stelle (tranne una) in campo all'Etihad

È tutto pronto all'Etihad Stadium per il big match della seconda giornata della fase campionato di Champions League tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Due squadre candidate ad arrivare fino in fondo alla competizione si affrontano con scelte di formazione che confermano le rispettive filosofie.

Nel Manchester City, Enzo Maresca si affida ancora una volta a Gianluigi Donnarumma tra i pali, con l'ex portiere del PSG chiamato a sfidare proprio il suo passato. Davanti a lui una linea difensiva composta da Khusanov, Rúben Dias, Guehi e Gvardiol. In mezzo al campo spazio alla coppia Anderson-Fernandez, mentre sulla trequarti il tecnico italiano schiera talento e imprevedibilità con Semenyo, Cherki e Doku alle spalle dell'immancabile Erling Haaland.

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique risponde con un 4-3-3. In porta c'è Safonov, protetto dalla linea composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo il tecnico spagnolo conferma Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz, affidandosi alla qualità del trio in mezzo al campo per provare a contrastare il possesso palla inglese. In avanti spazio al talento di Akliouche (preferito a Kvaratskhelia) e Doué ai lati di Ousmane Dembélé, chiamato a guidare il reparto offensivo.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Doue.