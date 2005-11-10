Egitto, con Salah obiettivo Coppa d'Africa. Al Trabzonspor vice capocannoniere in Turchia

Il capitano e stella della selezione egiziana, Mohamed Salah, ha raggiunto nella giornata odierna il raduno dei Faraoni al Cairo, accolto dall'allenatore nazionale Ali Maher. L'Egitto si sta preparando in vista del doppio confronto contro il Malawi, valido per la 3ª e 4ª giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027.

Ritrovata la stella

I Faraoni affronteranno prima la formazione malawiana il 13 novembre sul suolo egiziano prima di trasferirsi per la partita di ritorno prevista per il 17 novembre in Malawi. Trascinato dalla sua stella, l'Egitto conta di capitalizzare su questi due incontri cruciali per consolidare la propria posizione in queste qualificazioni continentali. Sicuramente l'effetto di Salah non farà male, trovandosi alle spalle del solo Gift Orban (10 reti) nella classifica capocannonieri della Süper Lig (massima serie turca) con 9 gol, al pari di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Che numeri in Turchia

Lasciato il Liverpool in estate, con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del suo precedente contratto, Salah a 34 anni è diventato rapidamente il beniamino della tifoseria del Trabzonspor. I numeri non mentono (mai): 11 gol e 5 assist in 16 presenze stagionali tra Super Lig e Conference League. Non a caso infatti la squadra di Trebisonda sta tallonando i campioni del Galatasaray a -3 nella corsa al titolo, davanti addirittura al Besiktas di Vincenzo Italiano, mentre il Fenerbahce ha perso il passo ed è addirittura fuori dalla top 4 di classifica con Emre Belozoglu come recente cambio in panchina per risollevare la stagione.