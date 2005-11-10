La Nations League si allarga? Anche la Confederazione asiatica pronta a introdurre la propria

La Confederazione calcistica asiatica prepara una vera rivoluzione per il percorso verso Mondiali e Coppa d’Asia. Secondo la bozza dei piani visionata da ESPN, l’AFC sarebbe pronta a introdurre dal 2030 una Nations League biennale, con l’obiettivo di ridisegnare anche il sistema di qualificazione alle principali competizioni continentali e mondiali. Il progetto prevede tre fasce: le prime due composte da 18 nazionali ciascuna, mentre la terza comprenderebbe undici squadre divise in tre gironi.

Dodici partite per il Mondiale

Nelle edizioni legate alla qualificazione ai Mondiali, a partire da quella del 2032-33, le nazionali della massima fascia disputerebbero dodici incontri, sei in casa e sei in trasferta. Le prime sei classificate otterrebbero direttamente il pass per la Coppa del Mondo. Le squadre dal settimo al decimo posto si affronterebbero invece in un ulteriore girone: le prime due conquisterebbero gli ultimi posti disponibili, mentre la terza avrebbe accesso allo spareggio intercontinentale. Un sistema che sostituirebbe l’attuale struttura a gironi.

Promozioni, playoff e fase finale

Il nuovo format prevederebbe anche promozioni e retrocessioni automatiche, con le prime e le ultime due di ogni livello destinate a cambiare fascia. Previsti inoltre playoff tra le quattro peggiori della categoria superiore e le quattro migliori di quella inferiore. Le prime otto della massima divisione accederebbero alla fase finale: quarti di finale andata e ritorno, poi semifinali e finale in sede unica. L’AFC ha inoltre previsto un torneo pilota nel biennio 2028-29, utile a stabilire la composizione della prima edizione ufficiale del 2030 e a testare il nuovo sistema.