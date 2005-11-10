Nations League, l'Austria rimonta 2 gol all'Irlanda negli ultimi 19'. Primo punto per Israele
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Gaetano Mocciaro
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giovedì 1 ottobre 2026, 23:11Calcio estero
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01.10.2026 23:11Calcio estero
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L'Austria mantiene il primato in Lega B rimontando una situazione di 0-2 fino al 71'. Per la selezione di Rangnick si mette bene il discorso promozione, ma ci sarà da chiudere in bellezza le due settimane vincendo in Kosovo. Irlanda che si mangia le mani e che dovrà battere Israele nel prossimo turno sul neutro di Backa Topola, in Serbia, e a porte chiusxe. Questo a seguito dei problemi di sicurezza che avrebbero impedito il regolare svolgimento in terra irlandese. Di seguito il quadro:
Irlanda - Austria 2-2
12' e 45' rig. Parrott (I), 71' Prass (A), 77' Gregoritsch (A)
Israele - Kosovo 0-0
UEFA NATIONS LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 3 DI LEGA B
1. Austria 7
2. Kosovo 4
3. Irlanda 4
4. Israele 1
PROSSIMO TURNO
Kosovo - Austria
4 ottobre, ore 18 a Pristina
Irlanda - Israele
4 ottobre, ore 20.45 a Backa Topola
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