Nations League, in campo la Spagna e non solo: le formazioni ufficiali dei match delle 20.45
Claudia Marrone
Prosegue la giornata di Nations League, con tre gare che si giocheranno alle ore 20:45, e vedranno in campo anche la League B. Occhi però puntati sulla League A e su Spagna-Repubblica Ceca, che chiuderà il turno del Gruppo 3.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
Spagna-Repubblica Ceca
Spagna (4-2-3-1): Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Garcia; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Roberto Fernández
Repubblica Ceca (4-3-3): Kinsky; Sacek, Chaloupek, Krejcí, Slama; Ambros, Macek, Kral; Radosta, Hlozek, Lingr
Macedonia del Nord-Scozia
Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Meljichi, Mladenovski, Masliu; Ilievski, Bardhi, Gashtarov; Stankovski, Herera; Miovski, Elmas
Scozia (3-4-2-1): Gunn; Welsh, McKenna, Binks; Gannon-Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McBurnie; Bowie
Svizzera-Slovenia
Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni
Slovenia (4-4-2): Oblak; Drkusic, Bijol, Zec, Janza; Matko, Zabukovnik, Karničnik, Lovric; Vipotnik, Sturm