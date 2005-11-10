Nations League, le formazioni ufficiali della Lega A: Modric, Vlasic e Vitik titolari
Pierpaolo Matrone
Altra serata di Nations League durante questa lunga sosta per le Nazionali. Per quanto riguarda la Lega A, stasera tocca al terzo raggruppamento. In questo momento la Spagna è prima nel girone a 9 punti in tre partite, punteggio pieno: i campioni del mondo stasera faranno visita alla Croazia, terza in classifica con 3 punti. Al secondo posto c'è l'Inghilterra, a quota 6, che stasera sarà impegnata in casa contro la Repubblica Ceca. Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite.
Le formazioni ufficiali di Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca
Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Jakic; Vlasic, Kovacic, Perisic; Matanovic
Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal
Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, GUehi, Hall; Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly; Rogers, Kane, Eze
Repubblica Ceca (4-3-3): Hornicek; Coufal, Vitik, Hranak, Slama; Kral, Sulc, Sadilek; Ambros, Naderi, Lingr
La classifica del Gruppo 3 della Lega A di Nations League
Spagna 9
Inghilterra 6
Croazia 3
Repubblica Ceca 0