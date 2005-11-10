Nations League, Lega A: Merino ribalta la Croazia, Spagna qualificata. Tris Inghilterra

La Spagna non sbaglia e conserva il primato nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League. La Roja supera 2-1 la Croazia al termine di una partita risolta soltanto nel finale e che permette alla Roja di qualificarsi anticipatamente ai quarti di finale. I padroni di casa passano in vantaggio al 17' con Ivan Perisic, ma nella ripresa sale in cattedra Mikel Merino: il centrocampista trova prima il pareggio al 61' e poi, all'88', realizza la rete del definitivo 2-1. Quarta vittoria e 12 punti per la Spagna, che mantiene così il percorso perfetto dopo quattro giornate.

L'Inghilterra travolge la Repubblica Ceca: doppietta di Kane

Alle spalle degli spagnoli continua la corsa dell'Inghilterra, che batte 3-0 la Repubblica Ceca e sale a 9 punti, restando a tre lunghezze dalla vetta. A sbloccare l'incontro è l'autorete di Coufal al 27', prima della doppietta di Harry Kane, a segno al 40' e al 57'. La classifica dopo la quarta giornata vede quindi la Spagna prima con 12 punti, seguita dall'Inghilterra a 9. Più indietro la Croazia a quota 3, mentre la Repubblica Ceca resta ultima a zero punti.

Risultati e classifica aggiornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League

Croazia-Spagna 1-2 - 17' Perisic (C); 61', 88' Merino (S)

Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0 - 27' aut. Coufal (I); 40', 57' Kane (I)

Classifica

Spagna 12

Inghilterra 9

Croazia 3

Repubblica Ceca 0