Portogallo, ecco l'erede della maglia numero 7 di Ronaldo. Ma prima spettava a Rafa Leao

Il numero 7 di Cristiano Ronaldo ha trovato un nuovo proprietario. Dopo 23 anni trascorsi con i colori del Portogallo, la leggenda di Funchal ha ufficialmente messo fine alla sua carriera internazionale all'inizio di novembre, all'età di 41 anni, dopo tensioni con il suo ex commissario tecnico Jorge Jesus. Si volta pagina e la Nazionale ora deve assegnare la maglia più pesante della storia in tempi recenti.

Scelta presa

Giocatore con più presenze nella storia del calcio internazionale con 234 gettoni, ma anche miglior marcatore di tutte le nazionali mondiali con 146 reti, Cristiano Ronaldo lascia dietro di sé un'eredità pesantissima. Il suo numero 7, indissociabile dal suo nome e dalle sue imprese con il Portogallo, deve ormai trovare nuove spalle per portare il peso di questa storia. Il ct del Portogallo ha deciso a chi dare questa maglia: per l'incontro di questa sera contro la Danimarca, sarà Carlos Forbs a indossare l'iconica 7 di CR7. Lo riferisce A BOLA.

Retroscena

Ma chi è? L'ala del Club Bruges, classe 2004, recupera almeno temporaneamente la maglia lasciata vacante da Cristiano Ronaldo dall'annuncio del suo ritiro internazionale. Questa stagione con il club belga ha stabilito 5 gol e 8 assist in 15 partite. L'erede è stato scelto, ma secondo il quotidiano lusitano non era il primo nome: in realtà, il 7 inizialmente sarebbe dovuto spettare a Rafael Leao, ex Milan dalla scorsa estate al Galatasaray. Assente, tuttavia, dal ritiro con il Portogallo per via di un infortunio non potrà approfittare per raccogliere il testimone e almeno per stavolta toccherà a Forbs.