Portogallo, riconciliazione Jorge Jesus-CR7? Il Ct: "Uomo simbolo, ma ne parliamo dopo la partita"

Non si placa ancora la polemica legata alla querelle tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo, che ha chiaramente tenuto banco anche nella conferenza stampa del Ct dei lusitani Jorge Jesus alla vigilia del confronto con la Norvegia, in programma domani alle ore 20:45.

Queste, le parole del commissario tecnico, riprese da gianlucadimarzio.com: "L'attenzione deve essere rivolta alla Norvegia, a ciò che dobbiamo fare bene e a ciò che anche i nostri giocatori devono fare bene. Non si tratta di ignorare Cristiano Ronaldo, è un simbolo della Nazionale e del Portogallo, ma ci sarà tutto il tempo per parlarne dopo la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e so qual è il problema in questo momento. Poi avremo tempo per analizzare cosa succederà qui".

Ma che clima troverà la squadra a Porto? Si esprime così Jorge Jesus: "Tutto ciò si ricollega anche al tema del sostegno e dell'affetto che i tifosi nutrono per il Paese. Prima ero un tifoso sfegatato e un po' pazzo della nazionale, non mi importava se tifavo per l'allenatore o per i giocatori, guardavo sempre la bandiera. Non voglio essere estraneo a nulla che riguardi la nazionale".