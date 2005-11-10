Real Madrid, Mourinho: "Mi si spezza il cuore a vedere il trattamento che Vinicius sta ricevendo"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal, l'allenatore del Real Madrid José Mourinho ha voluto spezzare una lancia a favore di Vinícius Junior, criticato per un periodo di appannamento e bersagliato dai fischi dei tifosi avversari. "Ciò che mi fa male, ciò che mi rattrista, è capire che lui vuole essere al massimo, che vuole essere quello che decide le partite e fa la differenza", ha dichiarato il tecnico portoghese. "Fa male percepire il dolore che sta provando, un ragazzo che, con mia grande sorpresa, è straordinario e lavora incredibilmente duro per tornare al top".

"Non critico mai la tifoseria del Real Madrid, la rispetto soltanto. Ma mi spezza il cuore vedere un ragazzo come questo, che in questo momento non è esattamente il Vinícius 'fuori dal mondo' che conosciamo, e vedere la gente, influenzata da molti di voi, che non lo sostiene", ha aggiunto lo Special One. "Si merita sostegno. Non desidera altro che essere il Vinícius che ha regalato così tanta gioia ai tifosi del Real".

L'analisi del derby con l'Atletico e il lavoro durante la sosta

Mourinho è poi tornato a parlare del recente derby contro l'Atletico Madrid, ribadendo le sue critiche nei confronti della direzione arbitrale pur ammettendo la necessità di concentrarsi su ciò che la squadra può controllare. Sfruttando i giorni della sosta per le nazionali, il tecnico ha analizzato ogni dettaglio: "Ho trascorso due o tre giorni di fila cercando di analizzare tutti i possibili dettagli per non cadere nell'ovvio... ma questo non è sotto il mio controllo, perché quella partita si sarebbe dovuta giocare 9 contro 11", ha affermato.