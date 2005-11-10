Chi si rivede, Luis Enrique affronta Donnarumma: "So che è fra i top al mondo"

Domani la grande sfida fra il Manchester City ed il Paris Saint-Germain, due delle primissime pretendenti alla vittoria finale della Champions League. Partita nella partita sarà quella fra Gigio Donnarumma e il club che lo ha scaricato due anni fa. L'allenatore del PSG, Luis Enrique, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match e anche dell'estremo difensore italiano.

Domani la sfida al Manchester City. Che partita si aspetta?

"Una delle migliori che si possano giocare senza alcun dubbio, sappiamo che per tutti gli avversari lo è giocare con i campioni in carica. Penso sia una delle migliori partite che si possano vedere oggi. Fra due squadre che puntano a vincere la Champions

Per il Manchester City c'è la possibilità di isolarsi contro il resto del mondo? E che ne pensa di quello che gli sta accadendo?

"Non ho informazioni, ma credo sia necessario che arrivi una scelta definitiva, tutti siamo innocenti fino a prova contraria. I risultati dimostrano che giocatori e allenatore riescono a fare gruppo per gestire la situazione".

Giocate per la prima volta contro Gigio Donnarumma.

"Lo conosciamo molto bene per cui sappiamo che sarà molto difficile fargli gol visto che è uno dei migliori portieri del mondo. Ho avuto la fortuna di conoscere Gigio come persona, sono molto contento di rivederlo e di dargli un abbraccio".