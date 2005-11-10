AFC Champions League, CR7 fa 981. Vince l'Al Ahli di Ibanez, pari Al Qadsiah
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Michele Pavese
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ieri alle 23:26Calcio estero
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12.10.2026 23:26Calcio estero
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La Champions asiatica entra nel vivo e oggi sono scese in campo tre formazioni della Saudi Pro League. C'era attesa soprattutto per l'Al Nassr, che ha giocato in serata contro gli uzbeki del Neftchi: successo per 3-1 e rete numero 981 in carriera per Cristiano Ronaldo, sempre più vicino all'agognato traguardo dei 1000 gol.
Non va oltre il pari in Uzbekistan - contro il Pakhtakor - invece l'Al Qadsiah, nonostante l'ennesimo gol dell'ex rossonero Reijnders. Vincono invece i campioni in carica dell'Al Ahli, che espugnano il campo degli emiratini dell'Al Wasl grazie a Ibanez, Trincao e Al Buraikan.
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