Sporting Lisbona-Manchester United, le formazioni ufficiali: chance Zirkzee, sfida Doumbia
Yvonne Alessandro
Sorprende Mauricio Pochettino nella scelta dell'undici titolare del Manchester United all'Alvalade di Lisbona contro lo Sporting dell'ex Milan Paulo Fonseca. Il tecnico dei Red Devils, infatti, schiera dal primo minuto l'obiettivo di mercato di Como e Napoli Joshua Zirkzee come punto di riferimento offensivo, Bruno Fernandes - altro sogno di Juventus e Milan - a supporto e Mbeumo-Diallo larghi ai fianchi del capitano. Non c'è De Ligt, torna Maguire nel cuore della retroguardia con Yoro e Mazraoui - altro nome appuntato dalle big italiane - titolare.
Fonseca invece conta su bomber Suarez, Catamo-Luis Guilherme aperti sugli esterni per chiudere il tridente d'attacco, con l'ex Venezia e internazionale italiano Doumbia dall'inizio come mezzala a centrocampo. In difesa agirà il grande desiderio del Milan e di Ruben Amorim Gonçalo Inácio.
Le formazioni ufficiali
Sporting Lisbona (4-3-3): Kaique Pereira; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; S.Andersen, Altimira, Doumbia; Catamo, Suarez, L.Guilherme.
A disposizione: Rui Silva, Diego Callai, Ioannidis, Joao Simoes, Vagiannidis, Zalazar, Irankunda, Lima, Derry, Ba, Flavio Goncalves, Eduardo Felicissimo.
Allenatore: Paulo Fonseca.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Martinez; Tielemans, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo; Zirkzee.
A disposizione: Darlow, Heaton, Diogo Dalot, De Ligt, Mount, Dorgu, Andrey Santos, Shaw, Heaven, Lacey, Amass.
Allenatore: Mauricio Pochettino.