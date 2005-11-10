Stangata su Vinicius a pochi minuti dalla Roma: 4 turni di squalifica, salterà il Clasico

Brutta notizia per il Real Madrid: Vinicius Junior non potrà disputare il prossimo Clasico contro il Barcellona. Il Comitato di Competizione della Federcalcio spagnola ha infatti inflitto al brasiliano una squalifica di quattro partite dopo l'espulsione rimediata nella sfida di sabato scorso contro il Villarreal.

L'attaccante dei Blancos era stato allontanato dal campo per aver tirato i capelli a Nathan Saliba durante un'azione offensiva poi terminata con un gol annullato proprio a causa del suo intervento. L'episodio era stato inizialmente sfuggito all'arbitro Isidro Díaz de Mera, ma il VAR lo aveva richiamato al monitor permettendogli di rivedere la situazione e modificare la decisione. Nel referto arbitrale sono stati evidenziati due comportamenti distinti: il primo relativo al gesto violento a gioco fermo e senza possibilità di contendere il pallone, il secondo per le proteste nei confronti della terna arbitrale dopo l'espulsione. "Due partite di sospensione per comportamento violento al di fuori del gioco e altre due per proteste nei confronti dell'arbitro", si legge nel documento.

A pesare sulla decisione è stato anche il fatto che il pallone non fosse in disputa al momento del gesto. Inoltre, il direttore di gara ha segnalato una "condotta aggressiva" da parte del brasiliano, precisando che il giocatore ha dovuto essere trattenuto dai compagni. Vinicius aveva successivamente chiesto scusa alla squadra e ai tifosi attraverso i social per aver lasciato il Real Madrid in inferiorità numerica. La squalifica lo costringerà a saltare le sfide contro Siviglia, Barcellona, Racing e Valencia, compreso dunque il Clasico del prossimo 25 ottobre al Camp Nou.