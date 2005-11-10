Tagliafico omaggia Messi: "Ecco il giorno in cui si è divertito di più. Non si è mai arreso"

La festa indimenticabile al Monumental per Leo Messi ha lasciato un senso di vuoto che sarà difficile da colmare. L'addio definitivo dell'asso rosarino dall'Argentina segna la fine di un'era, mentre un Paese intero andrà alla ricerca del nuovo numero 10. Lionel Scaloni, tuttavia, potrà contare su nuovi volti e veterani fedeli come Nicolas Tagliafico, che ha rilasciato un'intervista a Diario Olè per raccontare le ultime ore e il cuore scombussolato: "La sensazione non dico che sia tristezza, è un po' un misto perché sentiamo che Leo ha preso la sua decisione ed è bellissimo che se la sia goduta", confessa il campione del mondo.

Nel percorso

"L'ha detto bene lui, il giorno in cui si è divertito è stato il giorno dopo essere diventati campioni e ora è stato un po' diverso, ma siamo contenti. È un momento strano perché non vorremmo mai che se ne andasse, ma ha preso la decisione e bisogna accompagnarlo", ha aggiunto il giocatore della Nazionale. L'eredità che lascia Messi è sotto gli occhi di tutti, tra trofei e record, nonostante le sconfitte lungo il percorso agrodolce con l'Albiceleste: "Leo non si è mai arreso e questo è un chiaro esempio. Non solo nel calcio, ma nella vita in generale. Quando non ti arrendi e continui a provarci, le cose succedono. Se si osserva un po’ il suo percorso in Nazionale, è sempre iniziato con degli ostacoli, ma lui non si è arreso e tutto ha dato i suoi frutti", ha aggiunto.

Tra futuro collettivo e... individuale

Adesso ci sarà un ricambio generazionale, già in atto in verità, come ha raccontato Tagliafico: "Non si sa mai cosa può succedere. Speriamo che questo ricambio e tutto questo ambiente positivo che ha portato la Nazionale serva ai ragazzi nuovi, e che mantengano l'intensità e quel livello per lasciare l'Argentina il più in alto possibile". Mentre sul suo futuro con l'Argentina, il 34enne aveva già anticipato pensieri da ritiro, dopo il debutto a 24 anni, 84 presenze e un gol: "Se rimango? Per ora sì", ha avvisato. "Ogni volta che vengo sono molto contento, lo vedono tutti, tiro sempre fuori qualcosa in più. Ma capisco anche che sono momenti, il tempo passa e a un certo punto dovrò salutare anch'io. Vado giorno per giorno".